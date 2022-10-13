سقوط 9 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد
تعرضت مواقع متفرقة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الخميس، إلى قصف صاروخي مع قرب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الجيش في بيان إن 9 صواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية، في العاصمة العراقية بغداد فيما كانت جلسة للبرلمان على وشك البدء بهدف انتخاب رئيس جديد.
وأضاف البيان أن عددا من أفراد القوات المسلحة أصيبوا في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء فعلت صفارات الإنذار ومنظومة الدفاع الجوي، خشية استمرار القصف كإجراء احترازي منها".
وكانت مصادر سياسية عراقية كشفت لـ"إرم نيوز"، الأربعاء، عن خلافات بين بعض قوى الإطار التنسيقي، المقربة والمدعومة من إيران من جهة، والاتحاد الوطني الكردستاني من الجهة الأخرى، حول ترشيح برهم صالح لولاية ثانية.
وتعليقاً على الحادثة، قال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، في تغريدات عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".
وأضاف: "وقد وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".