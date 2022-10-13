سقوط 9 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

تعرضت مواقع متفرقة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الخميس، إلى قصف صاروخي مع قرب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الجيش في بيان إن 9 صواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية، في العاصمة العراقية بغداد فيما كانت جلسة للبرلمان على وشك البدء بهدف انتخاب رئيس جديد.

وأضاف البيان أن عددا من أفراد القوات المسلحة أصيبوا في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس.