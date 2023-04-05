إيران تعلن إحباط هجوم بمسيرة على مجمع عسكري في أصفهان

أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ما قالت إنه إحباط لهجوم بطائرة مسيرة استهدف مجمعا عسكريا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

واتهمت إيران في الماضي إسرائيل بالمسؤولية عن مثل هذه الهجمات بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة على مصنع تابع للجيش قرب أصفهان في يناير كانون الثاني.

وقالت الوكالة إن "مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض الليلة الماضية ، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة".

وأضافت أنه "تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أنه "لم تحدث أي أضرار في المجمع".

ويأتي ذلك بعد ضربات جوية إسرائيلية في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من أفراد الحرس الثوري الإيراني كانا مستشارين عسكريين في سوريا.

وفي يناير كانون الثاني، استهدف هجوم بطائرة مسيرة مركزا صناعيا تابعا لوزارة الدفاع وقالت إيران إن "مرتزقة النظام الصهيوني" نفذوا الهجوم وإنه فشل.