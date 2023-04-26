اغتيال ممثل سابق لخامنئي بمدينة بابلسر في شمال إيران

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بمصرع عضو مجلس خبراء القيادة في إيران (هيئة حكم) رجل الدين آية الله عباس علي سليماني جراء هجوم مسلح في مدينة بابلسر التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن آية الله عباس علي سليماني، عضو مجلس بابلسري لخبراء القيادة والممثل السابق للمرشد الأعلى علي خامنئي في محافظة سيستان بلوشستان.

تفاصيل الاغتيال

ونقلت وكالة أنباء "الحوزة نيوز" التابعة للمؤسسة الدينية في إيران، عن شهود عيان قولهم إن "آية الله سليماني كان جالساً في أحد البنوك الحكومية (المصرف الوطني) وقام المهاجم بأخذ مسدس من حارس البنك وأطلق عليه النار".