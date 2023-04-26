مَطالب بالبحث عن مغربيين اختفيا في بوركينافاسو أثناء رحلة للحج

طالبت جمعية مغربية وزارة الخارجية في بلادها بالبحث عن مواطنين اثنين عقب اختفائهما لأكثر من 20 يومًا في أفريقيا (بين دولة بوركينافاسو والنيجر) خلال رحلة بالدراجات لأداء مناسك الحج.

وأعلنت جمعية الدراجة الهوائية السياحية "سوس ماسة" الأربعاء، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، "اختفاء الدراجين الرحالين المغربيين عبدالرحمان السرحاني ورفيقه إدريس فتيحي بين دولتي بوركينافاسو والنيجر لأكثر من 20 يومًا".

وكشف رئيس الجمعية عصام السباعي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الدراجين المعنيين انطلقا في الـ19 من يناير الماضي من مدينة الداخلة، على متن دراجتيهما الهوائيتين، وانقطعت أخبارهما بعد وصولهما إلى منطقة بشمال شرق بوركينافاسو القريبة من حدود جمهورية النيجر في الثلاثين من الشهر ذاته.