هل ساهم الغرب بفشل المعارضة التركية في الانتخابات أمام أردوغان؟
أُسدل الستار في الأمس عن جولة الإعادة للانتخابات في تركيا، التي لم تختلف نتائجها عما آلت إليها سابقاتها منذ عقدين، فلا تحالف الأغلبية الذي يقوده حزب العدالة والتنمية خسر أغلبيته البرلمانية التي حافظ عليها منذ عام 2002، ولا الرئيس "رجب طيب أردوغان" خسر كرسي الرئاسة الذي حافظ عليه منذ 2003 كرئيس للوزراء ثم كرئيس بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
اللافت أن فوز أردوغان، لفترة رئاسية جديدة تمتد لخمسة سنوات قادمة جعلت منه صاحب أطول فترة حكم في تاريخ "الجمهورية التركية" متجاوزا مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي دام حكمه 15 عاما.
أسباب خسارة المعارضة
وحول نتائج الانتخابات التركية والأسباب التي أدت لخسارة المعارضة التركية مقعدها الرئاسي، يقول رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبدالعزيز بن صقر، إن هذا الفشل كان سببه الرئيس الدعم الغربي ومن ورائه الحملات الإعلامية الغربية الموالية في مجملها للمعارضة، على حد تعبيره.
تفسيرا لذلك يوضح بن صقر لـ"إرم نيوز"، إن الدعم الغربي للمعارضة زاد من تخوفات الرأي العام التركي من أن تعود تركيا إلى ماضيها كدولة وظيفية في إطار المنظومة الغربية.
وزاد بالقول: "هناك ردة فعل في الداخل التركي من ارتباط بلادها بالغرب، والإعلام الغربي قدّم كليجدار بصورة حسنة لأن الغرب لم يكن على وفاق مع أردوغان، وخلافهم معه ليس جديدا وبالذات فيما يتعلق بموقفه المتوازن للحرب في أوكرانيا الذي لم ينل استحسان أمريكا".
متضررو الزلزال وأردوغان
في سياق آخر، صوت غالبية الأتراك من كافة المدن التركية التي تضررت نتيجة الزلزال المدمر في فبراير الماضي، خاصة المتضررين من مدينتي كهرمان مرعش وغازي عنتاب اللتين تُعتبران من أكبر المدن تضررا من الزلزال بحماس لأردوغان، ففي كهرمان مرعش صوت له 75.77%، وفي غازي عنتاب صوت له 62.72%، حسب وكالة الأناضول.
وهنا يقول بن صقر، خصم أردوغان طالب بمغادرة اللاجئين من تركيا، كما لم يركز على الدور الذي سيقدمه للمتضررين من مناطق زلزال فبراير الماضي إسوة بما قدمه الرئيس التركي وبوعوده المستقبلية للمتضررين.. أي أن البعد الإنساني غاب عنه، حسب وصفه.
معركة المعارضة نحو أردوغان
في السياق نفسه، أكد الدكتور عبدالعزيز بن صقر، أن من الأسباب الأخرى المهمة في خسارة كليجدار أوغلو، "التي تتحملها المعارضة وحدها"، حسب وصفه، أنها كانت ضعيفة، حيث حولت معركتها نحو شخص أردوغان، وفشلت في تقديم البرنامج البديل الذي يقنع الناخب التركي، خاصة فئة الشباب، بضرورة التخلي عن حزب العدالة والتنمية وزعيمه.
ولفت رئيس مركز الخليج للدراسات إلى أن من الأسباب الأخرى التي مددت للرئيس التركي خمس سنوات جديدة، هي أجندته الانتخابية التي لطالما ساهمت في انتصاراته على خصومه السياسيين، خاصة لدى فئة الشباب الذين شبّوا على سيطرة أردوغان على المشهد السياسي التركي "رغم تراجع أهمية وتأثير بعض من هذه الأجندة الانتخابية".
وفي قراءة تحليلية مفصلة، أعدها المركز الذي يترأسه بن صقر، فإن نهج حزب العدالة والتنمية وزعيمه المتمثل بالتخويف من عودة تركيا إلى ما كانت عليه قبل 2002، وإظهار تقدم مسار التنمية في البلاد خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى الكاريزمية السياسية التي يتمتع بها أردوغان، أفشلت قدرة المنافس على الإطاحة به من سدة الحكم.
تركيا على المستوى الإقليمي
على المستوى الإقليمي للنهج الذي من المتوقع أن يتخذه الرئيس التركي، أشار مركز الخليج للدراسات، أنه من المرجح أن تستمر علاقات تركيا مع جوارها الإقليمي في التحسن، معتبرا أنه نهج مستمر منذ زهاء السنتين حين اتخذت تركيا مسارا توافقيا في علاقاتها مع كل من السعودية والإمارات ومصر وسوريا.
أما على المستوى الدولي، أشار المركز أن موقع تركيا في التوازنات الإقليمية والدولية جذب كثيرا من الاهتمام الخارجي بالانتخابات ونتائجها، فَروسيا والغرب اللذان يخوضان صراعا محتدما في أوكرانيا يضعان تركيا ضمن حساباتهما الإستراتيجية في ضوء معركة الاصطفاف الجارية على المستوى العالمي.
وعن روسيا تحديدا، قال مركز الخليج للدراسات في تحليله، إن نجاح أردوغان سيضمن استمرار الكثير من التفاهمات الجارية في إطار العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو، إلى جانب استمرار تركيا في دورها الحيادي، بل كأحد أهم نوافذ روسيا الاقتصادية واللوجستية على العالم، وسط حزمات العقوبات الغربية المتزايدة عليها.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فمن المرشح، حسب المركز، أن تستمر حالة الفتور النسبي بين إدارة بايدن والحكومة التركية حول العديد من الملفات التي لطالما ساهمت في توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما ينطبق إجمالا على علاقات تركيا بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه فتور لا يمكن أن يغيّر من التزامات تركيا تجاه حلف الناتو، حسب وصف المركز في تحليله.
شركاء أنقرة الجدد
ويقول بن صقر، إن حزب العدالة والتنمية وزعيمه أصبحا على يقين، بأن أوروبا وأمريكا ليسا الشريكين اللذين يمكن الاعتماد عليهما، لذلك أدرك الحزب وأردوغان أن مصلحتهم تنصب في المنطقة العربية والخليجية تحديدا، لذلك عمل على التقارب مع الخليج ومصر، وفق تعبيره.
وبين أن هناك لقاء مرتقبا لوزراء خارجية دول المجلس التعاون الخليجي وتركيا من المحتمل أن ينعقد في أكتوبر المقبل في إسطنبول.
حول أهدافه، أكد أن تركيا ستعمل خلال هذا اللقاء على توسيع علاقاتها التجارية مع دول الخليج بأكبر قدر ممكن.
وبعد فوزه لخمس سنوات جديدة، توقع بن صقر أن يكون تركيز الرئيس التركي مستقبلا على خفض التصعيد في المنطقة، لا سيما مع العراق وسوريا، مضيفا: "سيواجه ضغوطا خاصة بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وسوف يشعر بالضغط لصالح سوريا من أجل سحب قواته من الشمال السوري".
ملخص أسباب خسارة كليجدار أوغلو بالانتخابات:
· الدعم الغربي للمعارضة الذي زاد من تخوفات الأتراك من أن تعود بلادهم إلى ماضيها كدولة وظيفية
· مطالباته بمغادرة اللاجئين وعدم تركيزه على دوره الإنساني تجاه المتضررين من الزلزال
· توجيه المعارضة معركتها نحو أردوغان، عوضا عن تقديم برنامج يقنع الناخب التركي
· مستوى التنمية في العقدين الماضيين، وكاريزيمة أردوغان، أفشلت قدرة المنافس على الإطاحة به