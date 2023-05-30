هل ساهم الغرب بفشل المعارضة التركية في الانتخابات أمام أردوغان؟

تركيا على المستوى الإقليمي

على المستوى الإقليمي للنهج الذي من المتوقع أن يتخذه الرئيس التركي، أشار مركز الخليج للدراسات، أنه من المرجح أن تستمر علاقات تركيا مع جوارها الإقليمي في التحسن، معتبرا أنه نهج مستمر منذ زهاء السنتين حين اتخذت تركيا مسارا توافقيا في علاقاتها مع كل من السعودية والإمارات ومصر وسوريا.

أما على المستوى الدولي، أشار المركز أن موقع تركيا في التوازنات الإقليمية والدولية جذب كثيرا من الاهتمام الخارجي بالانتخابات ونتائجها، فَروسيا والغرب اللذان يخوضان صراعا محتدما في أوكرانيا يضعان تركيا ضمن حساباتهما الإستراتيجية في ضوء معركة الاصطفاف الجارية على المستوى العالمي.

وعن روسيا تحديدا، قال مركز الخليج للدراسات في تحليله، إن نجاح أردوغان سيضمن استمرار الكثير من التفاهمات الجارية في إطار العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو، إلى جانب استمرار تركيا في دورها الحيادي، بل كأحد أهم نوافذ روسيا الاقتصادية واللوجستية على العالم، وسط حزمات العقوبات الغربية المتزايدة عليها.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فمن المرشح، حسب المركز، أن تستمر حالة الفتور النسبي بين إدارة بايدن والحكومة التركية حول العديد من الملفات التي لطالما ساهمت في توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما ينطبق إجمالا على علاقات تركيا بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه فتور لا يمكن أن يغيّر من التزامات تركيا تجاه حلف الناتو، حسب وصف المركز في تحليله.