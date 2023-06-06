تفاصيل تفجير سد نوفا كاخوفكا

تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء الاتهامات بتفجير سد نوفا كاخوفكا، الذي تعود فترته إلى الحقبة السوفيتية، وسط موجة من الأنباء المتضاربة.

وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، قالت في أحدث منشور لها حول الحادثة، إن السبب الذي وقف خلف هذا التفجير، هو تقويض القوات المسلحة الأوكرانية لسد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر.

ونقلت عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، قوله: "لم يكن هناك انفجار في المحطة، لكن الضربات الليلية أدت إلى تدمير الصمامات وبدأ تصريف المياه بشكل لا يمكن السيطرة عليه عند النقطة الواقعة في أسفل التيار".