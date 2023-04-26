مصر تحذر من التدخل الخارجي في السودان

حذرت مصر من أي تدخل خارجي في السودان أيا كانت طبيعته أو مصدره، بما من شأنه أن يؤجج الصراع، مؤكدة أن النزاع في السودان هو شأن داخلي خالص.

وأكد مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي في جلسته حول السودان اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية واستقلال وسيادة السودان، وهو الأمر الذي يمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي للمصري.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان، وضمان الالتزام به، وبما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية، حقنا للدماء.