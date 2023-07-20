هل ينذر عمق الخلاف بوضع واشنطن وتل أبيب على مفترق طرق؟

نشر مركز "أتلانتيك كاونسل" البحثي الأمريكي تقريرا بشأن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية تحت عنوان "في ظل خطر الانفصال، هل يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تجديد عهودهما؟".

وقال المركز في التقرير إن قاعدة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتعرض لحصار استثنائي، مشيرا إلى أن مكون القيم الذي يجمع طرفي المعادلة بينهما يجري اختباره بعدة عوامل، من بينها خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي في البلاد، وهي الخطوة التي لا تتسق مع نظرة الإدارة الأمريكية للعالم.

وأضاف التقرير أن علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين وسياستها معهم ستصعب من تعزيز تعاون تل أبيب مع عدة دول، مبينا أن ذلك يؤدي إلى إضعاف الهدف الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيقه بشغف.