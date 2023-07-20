هل ينذر عمق الخلاف بوضع واشنطن وتل أبيب على مفترق طرق؟
نشر مركز "أتلانتيك كاونسل" البحثي الأمريكي تقريرا بشأن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية تحت عنوان "في ظل خطر الانفصال، هل يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تجديد عهودهما؟".
وقال المركز في التقرير إن قاعدة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتعرض لحصار استثنائي، مشيرا إلى أن مكون القيم الذي يجمع طرفي المعادلة بينهما يجري اختباره بعدة عوامل، من بينها خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي في البلاد، وهي الخطوة التي لا تتسق مع نظرة الإدارة الأمريكية للعالم.
وأضاف التقرير أن علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين وسياستها معهم ستصعب من تعزيز تعاون تل أبيب مع عدة دول، مبينا أن ذلك يؤدي إلى إضعاف الهدف الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيقه بشغف.
وأردف التقرير أن تأخر توجيه بايدن دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض لا يأتي من باب لفت النظر فقط، بل إن الديمقراطيين يشعرون بالتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين، بصورة أكثر جلاءً للمرة الأولى منذ عقود.
وبين التقرير أن نتنياهو يخاطر بتمحوره الأخير مع الصين، التي يعتبرها 60% من الجمهوريين عدوا، الأمر الذي يعزز ابتعاد الحزبين عن إسرائيل، مشيرا إلى أنه على إسرائيل والولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة لإنعاش آمال ثلاثية القيم والمصالح المشتركة والدعم الواسع النطاق التي عملت على بقائهما معا.
وختم التقرير بأن طريق العودة إلى تعاون أكثر ديمومة بين البلدين سيتطلب تحييد الآثار المدمرة للأجندات السياسية الضيقة التي تعمل على التفريق بين الحلفاء، وإضعاف التنسيق الاستراتيجي الحيوي.