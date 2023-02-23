رويترز: الأسد وافق على مساعدة مناطق المعارضة بطلب من الإمارات

نقلت رويترز عن مصادر قولها إن الرئيس السوري بشار الأسد سمح بتوصيل المزيد من المساعدات إلى مناطق المعارضة شمال غرب البلاد، بطلب من الإمارات.

وقالت الوكالة إن ذلك ما يمثل انتصارا دبلوماسيا للدولة الخليجية التي أعادت بناء العلاقات مع دمشق على الرغم من الرفض الأمريكي.

وشكل قرار الأسد الموافقة على وصول قوافل مساعدات من الأمم المتحدة على نطاق أوسع إلى الشمال الغربي قادمة من تركيا تحولا في موقفه بعد معارضته لفترة طويلة تدفق المساعدات عبر الحدود إلى المنطقة، التي تسيطر عليها المعارضة ويعيش بها أربعة ملايين كانوا يعتمدون بالفعل على المساعدات.

وجاءت موافقته بعد نحو أسبوعين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.