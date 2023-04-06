السعودية وإيران توقعان بيان استئناف العلاقات

أعلنت السعودية وإيران في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عقب لقاء وزيري خارجية البلدين، في بكين، الاتفاق على ترتيبات بدء إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين الدولتين، فيما دعا وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني لعقد لقاء ثنائي في الرياض.

وبحسب نص البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين، كما اتفقا على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

ووفقاً للبيان السعودي الإيراني، تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998.