تحذيرات من تأثير الأزمة السودانية على الجنوب الليبي

تزايدت الأصوات المحذرة في ليبيا من تدعيات الأزمة في السودان على الجنوب الليبي.

وحذر النائب الليبي سعيد أمغيب ممثل مديرية الكفرة (جنوبي ليبيا)، في بيان عبر فيسبوك، من أن الاضطرابات الأمنية في السودان "ستؤثر سلبا على أمن الحدود الجنوبية لليبيا".

وقال الصحفي والناشط في الجنوب الليبي، إسماعيل بازنكة، إن الأزمة في السودان ستؤثر على الأوضاع الأمنية في ليبيا خصوصا منطقة الجنوب الذي يحد السودان من الشمال، خاصة في ظل عدم وجود أجهزة أمنية محترفة في ليبيا تتعامل مع مثل هكذا أوضاع، على حد قوله.

وأوضح بازنكة في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أنه “سبق أن شهدت ليبيا توترات أمنية نتيجة للصراعات في إقليم “دارفور” وبالتالي تجدد الصراعات في السودان من جديد يعني النزوح إلى ليبيا وإعادة تجمع قوات الحركات المتمردة في معسكرات على الحدود الليبية السودانية.