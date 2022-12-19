الأردن.. مقتل 3 شرطيين خلال مداهمة استهدفت مشتبها به بقتل العقيد الدلابيح

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، صباح اليوم الإثنين، مقتل 3 من مرتباتها وإصابة 5 آخرين، خلال مداهمة استهدفت مشتبها به في قتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح.

وأكد الأمن العام، في بيان له، مقتل المشتبه به وضبط 8 أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن المشتبه به القتيل "يحمل الفكر التكفيري".

وكشف بيان آخر للأمن، عن أسماء القتلى الثلاثة، وهم: النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين.

وأكد الأمن أن "التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم، مستمره لحين إحالتهم للقضاء".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور رجال الأمن الثلاثة الذين ارتقوا خلال المداهمة.