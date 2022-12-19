الأردن.. مقتل 3 شرطيين خلال مداهمة استهدفت مشتبها به بقتل العقيد الدلابيح
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، صباح اليوم الإثنين، مقتل 3 من مرتباتها وإصابة 5 آخرين، خلال مداهمة استهدفت مشتبها به في قتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح.
وأكد الأمن العام، في بيان له، مقتل المشتبه به وضبط 8 أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن المشتبه به القتيل "يحمل الفكر التكفيري".
وكشف بيان آخر للأمن، عن أسماء القتلى الثلاثة، وهم: النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين.
وأكد الأمن أن "التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم، مستمره لحين إحالتهم للقضاء".
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور رجال الأمن الثلاثة الذين ارتقوا خلال المداهمة.
وكانت مديرية الأمن العام، أعلنت الخميس الماضي مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، برصاص من وصفتهم بـ"المخربين" بمحافظة معان جنوبي المملكة.
وقالت المديرية إنها "تنعى العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية".
وأكدت المديرية أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه"، وأنها "تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه".
وفي الوقت ذاته، توعدت المديرية بأنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".
وشددت على أنها "ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".
والجمعة الماضية، طالبت قبيلة بني حسن، التي ينتمي إليها الدلابيح، بكشف هوية القاتل، ومنحت السلطات مهلة 3 أيام من أجل ذلك.
ومساء أمس الأحد، ممدت القبيلة المهلة، أسبوعا إضافيا لإلقاء القبض على الجاني، قبل أن يعلن الأمن العام، صباح الإثنين، مقتل المشتبه به خلال مداهمة.