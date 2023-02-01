منتقدة العراق.. إيران تتهم فصائل كردية بالتورط في هجوم أصفهان

ولم يشر الموقع في هذا التقرير صراحة إلى علاقة إسرائيل بالهجوم الأخير لكنه أشار إلى أنه منذ بضعة أشهر، ألقت وزارة الأمن الإيرانية القبض على مجموعة إرهابية من أعضاء مجموعة كردية معادية لايران نظمتها "وكالة التجسس الصهيونية" لتفجير منشآت صناعية في أصفهان.

وأضاف أن المعتقلين الذين تم تدريبهم على تنفيذ عمليات تخريبية من قبل عملاء الموساد في دولة أجنبية، كانوا يخططون لتفجير منشآت مهمة في أصفهان من خلال نقل معدات ومواد متفجرة متطورة للغاية إلى إيران عبر إقليم كردستان العراق.

واعتبر الموقع أن استمرار الأنشطة الإرهابية لهذه الجماعات ضد إيران يُظهر أن الحكومة العراقية لم تكن قادرة بعد على الوفاء الكامل بمسؤولياتها القانونية في هذا الصدد على حد وصفه.