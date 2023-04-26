أبرز قادة نظام البشير الفارين من سجن كوبر بعد اقتحامه

أكد عدد من قيادات نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المعتقلين في سجن كوبر بالخرطوم، خروجهم من السجن إلى مكان لم يفصحوا عنه، وذلك عقب الخروج الجماعي لنزلاء السجن الأحد الماضي.

ودعوا في بيان مسجل بصوت رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، أحمد محمد هارون، إلى الالتفاف حول الجيش في حربه الجارية ضد قوات الدعم السريع.

وقالوا في البيان الذي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية أنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

ومن أبرز الذين خرجوا من السجن الوزير السابق والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه نائب البشير ووزير الطاقة سابقا عوض أحمد الجاز ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر.

وكان قادة الإسلاميين في السودان قد ادخلوا سجن كوبر الشهير وتجري محاكمتهم بتهمة الانقلاب على حكومة منتخبة.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت "إرم نيوز" في وقت سابق أن البشير ونائبه سابقا الفريق بكري حسن صالح، متواجدان في مستشفى السلاح الطبي التابع لسلاح المهندسين بالجيش السوداني في مدينة أم درمان.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالوقوف خلف إخلاء من وصفتهم بـ"قادة النظام البائد" من سجن كوبر.

ويتهم نشطاء سودانيون الحركة الاسلامية وعناصرها بالهجوم على سجن "كوبر" لإخراج وتهريب منسوبي التنظيم.