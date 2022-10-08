عودة محدودة للحركة على جسر القرم وأوكرانيا تتهم روسيا بالتفجير

أشارت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، إلى أن الانفجار الذي خلف أضراراً في جسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، هو نتيجة نضال داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة الى "ضلوع روسي" في ما حصل.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة: "من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. إذن، ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا (...) كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي".

بالتوازي مع ذلك، قالت وزارة النقل الروسية إن حركة المرور استؤنفت على الحارات السليمة على جسر القرم بعد تعرضه لانفجار في وقت مبكر من صباح السبت.

وأضافت أن السير سيقتصر في الوقت الحالي على العبور بالتناوب في الاتجاهين بين شبه جزيرة القرم وشبه جزيرة تامان الروسية.

وقال سيرجي أكسيونوف، الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014، على مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأت حركة السيارات على جسر القرم، الحركة فتحت أمام السيارات والحافلات مع عمليات تفتيش كاملة".

وأوضح أنه سيتعين على مركبات البضائع الثقيلة الانتظار للعبور بواسطة عبّارة.

ولاحقاً، استؤنفت حركة القطارات على جسر القرم بحسب ما أعلنت الشركة الروسية المشغلة.

وقالت شركة "غراند سيرفيس إكسبرس" التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا، إن قطارين غادرا شبه الجزيرة مساء في اتجاه موسكو وسان بطرسبورغ، موضحة على تلغرام أن "القطارين سيعبران جسر القرم".

وكان انفجار شاحنة قوي، وقع في وقت سابق، قد ألحق أضرارا جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، ليضرب رمزا مرموقا لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية التي تقاتل للسيطرة على الأراضي التي استعادتها أوكرانيا في الجنوب.

وبعد الانفجار على الجسر المار فوق مضيق كيرتش، والذي لم تُحمل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عنه، نشر مسؤولون أوكرانيون رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية.

وقال محققون روس إن ثلاثة لقوا حتفهم ويُعتقد أنهم بداخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربطها بشبكة النقل الروسية في احتفال كبير بعد ذلك بأربع سنوات.