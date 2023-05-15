الخارجية الأردنية: سفارتنا في الخرطوم تعرضت للاقتحام والتخريب
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.
وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، بحسب نص البيان.
وأكدت في بيانها ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وفي 3 مايو الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تعرض "مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" في بيانها السابق.
وحينها، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، رفض المجلس الشديد لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، وما رافقه من نهب وتخريب.
وأكد أمين عام مجلس التعاون في بيانه السابق، "ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية"، داعيا "جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية".