الخارجية الأردنية: سفارتنا في الخرطوم تعرضت للاقتحام والتخريب

وحينها، ​أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، رفض المجلس الشديد لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، وما رافقه من نهب وتخريب.

وأكد أمين عام مجلس التعاون في بيانه السابق، "ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية"، داعيا "جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية".