نورة الكعبي تستعرض أولويات سياسة الإمارات الخارجية ورؤيتها للشرق الأوسط

وأشارت "الكعبي" في الجلسة التي شاركت بها "إرم نيوز"، إلى أهم العناصر التي يجب التركيز عليها في الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط، منها الحفاظ على التراث، جنبًا إلى جنب، مع الالتزام بالقانون الدولي، بالإضافة إلى الاحتفاء بالهوية الثقافية، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.

وشددت على أن بلادها تعارض جميع الأيديولوجيات المتطرفة، وكل أولئك الذين يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم السياسية، مضيفة: "بدلًا من ذلك، نفضل التعاون والحوار بهدف إيجاد حلول مبتكرة ودائمة للتحديات التي يواجهها العالم من حولنا، وهو نهج نسير عليه في الدولة منذ أن بناها الشيخ زايد، وما زالت تمثل الركائز الأساسية لنا في الدولة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وتابعت قائلة: "هذا النهج ساهم في أن تكون دولة الإمارات رائدة في المنطقة من خلال العديد من المبادرات، منها نجاحها في إطلاق وإكمال مهمتها إلى المريخ، وزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدولة، واستضافتها لمعرض إكسبو الدولي أثناء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى مرونتها في التعامل والاستجابة للجائحة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي وضعت دولة الإمارات على خريطة العالم".

وأشارت إلى أنه عند الحديث عن الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط، يجب أن نذكر أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وهي تعزيز الأمن والازدهار، والتأكد من أن جميع الجهود الوطنية تتماشى وتسير مع تحقيق هذا الهدف، مشددة على التزام دولة الإمارات بالابتكار، والتنويع الاقتصادي، وتمكين الشباب، والتعليم، وحقوق المرأة، والحفاظ على البيئة، وتطوير قطاعي الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا، على حد قولها.