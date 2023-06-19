نورة الكعبي تستعرض أولويات سياسة الإمارات الخارجية ورؤيتها للشرق الأوسط
كشفت نورة الكعبي وزيرة دولة في حكومة الإمارات، أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ورؤيتها للإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار (2686)، في 15 يونيو الماضي، الذي وصفته الكعبي بـ "التاريخي"، بعد أن صاغته الإمارات وبريطانيا، ويتعلق بالتسامح والسلام والأمن الدوليين.
ووفقًا للكعبي، خرج عن هذا القرار التزام المجلس المطلق بدعم مبدأ التعايش السلمي من خلال الاعتراف رسميًا لأول مرة بأن التطرف، وخطاب الكراهية، والعنصرية، تساهم في تعزيز الكراهية، والتمييز العنصري بين الجنسين، مما ينتج عنه اندلاع النزاعات.
ومن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حيث نظمت بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات ومركز "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الإثنين، جلسة بعنوان "الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط"، ناقشت خفض التصعيد الإقليمي في عصر تنافس القوى العظمى المتجدد، شددت الكعبي على ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط مناصرة لأصوات الاعتدال.
وأشارت "الكعبي" في الجلسة التي شاركت بها "إرم نيوز"، إلى أهم العناصر التي يجب التركيز عليها في الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط، منها الحفاظ على التراث، جنبًا إلى جنب، مع الالتزام بالقانون الدولي، بالإضافة إلى الاحتفاء بالهوية الثقافية، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.
وشددت على أن بلادها تعارض جميع الأيديولوجيات المتطرفة، وكل أولئك الذين يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم السياسية، مضيفة: "بدلًا من ذلك، نفضل التعاون والحوار بهدف إيجاد حلول مبتكرة ودائمة للتحديات التي يواجهها العالم من حولنا، وهو نهج نسير عليه في الدولة منذ أن بناها الشيخ زايد، وما زالت تمثل الركائز الأساسية لنا في الدولة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وتابعت قائلة: "هذا النهج ساهم في أن تكون دولة الإمارات رائدة في المنطقة من خلال العديد من المبادرات، منها نجاحها في إطلاق وإكمال مهمتها إلى المريخ، وزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدولة، واستضافتها لمعرض إكسبو الدولي أثناء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى مرونتها في التعامل والاستجابة للجائحة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي وضعت دولة الإمارات على خريطة العالم".
وأشارت إلى أنه عند الحديث عن الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط، يجب أن نذكر أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وهي تعزيز الأمن والازدهار، والتأكد من أن جميع الجهود الوطنية تتماشى وتسير مع تحقيق هذا الهدف، مشددة على التزام دولة الإمارات بالابتكار، والتنويع الاقتصادي، وتمكين الشباب، والتعليم، وحقوق المرأة، والحفاظ على البيئة، وتطوير قطاعي الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا، على حد قولها.
يشار إلى أن السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أعلنت، الخميس الماضي، عن القرار رقم (2686) حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، مشيرة إلى أنه أول قرار يعترف بأن العنصرية، وكراهية الأجانب، والتمييز العنصري، والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات، وتصعيدها وتكرارها.
ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف، وخطاب الكراهية، والتطرف، ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين، والمجتمعيين، ووسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.
ويطالب القرار بعثات عمليات حفظ السلام، والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة، بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية، وأعمال التطرف التي تؤثر سلبًا على السلام والأمن.