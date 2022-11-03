تونس.. السجن 6 أشهر للمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وشقيقه غازي

حكم القضاء التونسي اليوم الخميس، بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل، بحقّ المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وشقيقه النائب السابق بالبرلمان غازي القروي.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة "القصرين" غرب البلاد، رياض النويوي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن محكمة "تالة" أصدرت حكماً بالسجن لستة أشهر مع النفاذ العاجل بحق كل من رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، اللذين غادرا التراب التونسي خلسة عبر محافظة القصرين.

وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض في شهر أغسطس/آب من العام الماضي على شخص بشبهة تهريب نبيل وغازي القروي بصفة سرية وغير شرعية.

وتسلل الأخوان القروي إلى الأراضي الجزائرية صيف العام الماضي، وقد ألقى الأمن الجزائري القبض عليهما بسبب دخول البلاد بطريقة غير قانونية، قبل أن يتمّ إطلاق سراحهما في الـ25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ويغادرا باتجاه أوروبا.

ووفق مصادر جزائرية، فقد تم ذلك بعد طلب تقدم به وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة شرق البلاد لدى قاضي التحقيق المكلف بالقضية، وشمل الإفراج كذلك عن الجزائريين المتابعين في نفس القضية.

ورغم قرار الإفراج، بقي الأخوان القروي تحت طائلة الملاحقة القضائية من السلطات الجزائرية، غير أنه سُمح لهما بمغادرة البلاد، على أن يتم استدعاؤهما لاستكمال التحقيقات.

وتباينت الروايات بين من يؤكد أنّ الأخوين نبيل وغازي القروي توجها نحو الأراضي الإسبانية، ومن يقول إنهما غادرا نحو فرنسا.

وكان نبيل القروي قد خاض سباق الانتخابات الرئاسية في تونس سنة 2019 وتمكن من المرور إلى الدور الثاني ونافس الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، بينما كان شقيقه غازي القروي نائباً في البرلمان وخاض الانتخابات التشريعية سنة 2019 عن حزب "قلب تونس"، الذي يرأسه نبيل القروي.

وكان القروي ملاحقاً من القضاء التونسي أيضاً بتهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، قبل أن يتمكن من الفرار من البلاد.