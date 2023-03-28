أول مكالمة بين الرئيس الصيني ومحمد بن سلمان بعد الاتفاق مع إيران

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبَحَثا طيفًا واسعًا من الموضوعات ومن بينها دعم متابعة المحادثات بين المملكة وإيران.

وأسهم شي خلال الآونة الأخيرة في التوسط بشأن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وهذه أول مكالمة بين شي ومحمد بن سلمان بعد الاتفاق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان أعرب خلال الاتصال عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الثلاثاء إن شي ذكر أنه يأمل في أن يواصل الطرفان تحسين علاقاتهما على أساس نتائج الحوار.

ولمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والصين، قال شي إن البلدين سيدعمُ بعضُهما بعضًا بقوة في القضايا المتعلقة بجوهر مصالح كل منهما.

ونسبت وسائل الإعلام الرسمية إلى شي قوله إن "الصين والسعودية ستقدمان المزيد من الإسهامات لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".

وأشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.