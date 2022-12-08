المحافظ المعيّن في الجوف يؤكد "انقلاب الإصلاح" على قرارات المجلس الرئاسي

وتابع المحافظ:"التزمت الصمت طيلة الفترة الماضية، واعتصمت بالصبر والحكمة، على أمل أن تراجع القيادة السابقة للسلطة المحلية والإخوة في حزب الإصلاح في الجوف مواقفهم خاصة أن المحافظة تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، ونحن في ظرف يستوجب رص الصفوف وتوحيد الجهود"، مذكرًا بأنه ليس غريبًا على الجوف التي عمل سابقًا محافظًا لها.

وشدد "العواضي" على أنه يعود، اليوم، إلى الجوف "بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مهمة تحرير المحافظة، ونقل المعركة إلى ما بعدها لاستكمال تحرير الوطن من قبضة إيران ومخالبها ميليشيات الحوثيين.. اقبلُ،اليوم، على مهمتي بقلب محب للجميع ومتقبل الاختلاف، وبإيمان راسخ أن معركتنا تحتاج وحدة صفنا، وجهودنا، وتوجهاتنا",

وخلص اللواء حسين العجي العواضي، إلى القول إن "هذه المرة هي الثالثة التي توضع أمامنا العوائق المانعة للعمل في الجوف"، وفق نص البيان.