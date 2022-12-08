المحافظ المعيّن في الجوف يؤكد "انقلاب الإصلاح" على قرارات المجلس الرئاسي
أعلن اللواء حسين العجي العواضي، محافظ الجوف اليمنية المعيّن حديثًا، أن حزب الإصلاح "الإخواني"، والمحافظ السابق أمين العكيمي، تمردا على قرارات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ورفضا تمكينه من العمل محافظًا للمحافظة.
وقال "العواضي" في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: "تفاجأنا برفض الإدارة السابقة للمحافظة التعاطي مع اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية للاستلام والتسليم بيننا والمحافظ السالف (أمين العكيمي) وهذا الموقف سبقه بيان لفرع حزب الإصلاح (إخوان) في الجوف يرفض قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعييني محافظًا للمحافظة".
وأضاف المحافظ الجديد: “طيلة الفترة الماضية لم يتم التجاوب مع توجيهاتنا، واستمرت الإدارة السابقة بتسيير أمور المحافظة، ومواصلة الصرف المالي عبر فرع البنك المركزي في مأرب وكأن شيئًا لم يحدث".
وفي الجانب العسكري أشار العواضي إلى أنه "لم يتم التسليم لقائد محور الجوف المعيّن بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رغم تواجده في مأرب بتوجيهات الرئيس ووزير الدفاع لأكثر من شهر".
وتابع المحافظ:"التزمت الصمت طيلة الفترة الماضية، واعتصمت بالصبر والحكمة، على أمل أن تراجع القيادة السابقة للسلطة المحلية والإخوة في حزب الإصلاح في الجوف مواقفهم خاصة أن المحافظة تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، ونحن في ظرف يستوجب رص الصفوف وتوحيد الجهود"، مذكرًا بأنه ليس غريبًا على الجوف التي عمل سابقًا محافظًا لها.
وشدد "العواضي" على أنه يعود، اليوم، إلى الجوف "بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مهمة تحرير المحافظة، ونقل المعركة إلى ما بعدها لاستكمال تحرير الوطن من قبضة إيران ومخالبها ميليشيات الحوثيين.. اقبلُ،اليوم، على مهمتي بقلب محب للجميع ومتقبل الاختلاف، وبإيمان راسخ أن معركتنا تحتاج وحدة صفنا، وجهودنا، وتوجهاتنا",
وخلص اللواء حسين العجي العواضي، إلى القول إن "هذه المرة هي الثالثة التي توضع أمامنا العوائق المانعة للعمل في الجوف"، وفق نص البيان.