بعد عملية السهم الواقي.. تأهب إسرائيلي تحسبا لهجمات مضادة

المتحدث باسم حماس: المقاومة الفلسطينية تبحث سبل الرد على المجزرة الإسرائيلية.إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح طفيفة إثر تفجير عبوة ناسفة في مدينة نابلس صباح اليوم.صحيفة يديعوت أحرونوت: توقعات بمغادرة نحو 4500 من سكان سديروت المحاذية لغزة بطريقة منظمة غدا.وسائل إعلام إسرائيلية: بلديات هرتسليا وكفار سابا ورعنانا تعلن فتح الملاجئ بسبب التوتر مع غزة.الخارجية الأردنية تطالب بتحرك دولي فوري لوقف الهجمات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية إلى عدم السماح لإسرائيل بالتمادي في هجماتها المتواصلة