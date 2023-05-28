أردوغان معلنا انتصاره في الانتخابات: تركيا هي الفائز الوحيد

أعلن رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، قائلاً إن "الفائز الوحيد هو تركيا".

وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط حشد من أنصاره: "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة".

وقال أردوغان أمام أنصاره بعد إعلان النتائج الأولية، إن "من يخدم الشعب لا يهزم أبدا، وتركيا أمانة في أعناقنا".

وأضاف الرئيس التركي: "جولة الإعادة التي فزنا بها جاءت بفضل دعم الشعب، الذي حملنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة".

ولفت في خطابه إلى أن "حزب الشعب الجمهوري المعارض سيحمل كليجدار أوغلو مسؤولية أدائه السيئ في الانتخابات".