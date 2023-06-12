تحذير أفريقي.. شبح الحرب الأهلية يخيم على السودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن عملية الدمار الذاتي في السودان يجب أن تتوقف، وإن خطر الحرب الأهلية يهدد السودان إن لم يتوقف القتال.

وأشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن المفوضية تدعم الحوار الوطني الشامل في السودان.

خلال قمة أفريقية مصغرة عُقدت في جيبوتي، اليوم الإثنين، لإقناع طرفي الأزمة بالحوار الذي عليه أن يوقف أعمال القتال ويضع حدًّا للحرب المشتعلة، أضاف فكي: "التزمنا عبر الآلية الثلاثية بإصلاح النسيج الممزق في السودان، ونبذل جهودًا كبيرة لوقف العنف والقتال؛ لأنها أزمة تتطلب حلًّا سريعًا وموحدًا دون تأجيل". مطالبًا بضرورة تقليل المؤثرات الخارجية المغذية للصراع.