مستشفيات لبنان تتأهب لخطر الحرب

فعّلت وزارة الصحة اللبنانية خطة طوارئ لتجهيز المستشفيات لأي تصعيد محتمل، إثر الاشتباكات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد عرف قطاع الصحة في البلاد ضعفا بعد 4 سنوات من الأزمة الاقتصادية.

وشبّه مدير مستشفى بلدة مرجعيون العام، الدكتور مؤنس كلكيش، في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية، أمس الثلاثاء، الأجواء بالحرب منذ بدء الصراعات الحدودية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف أن المستشفى يواجه تحديات مع استقباله أكثر من 70 مريضا ومصابا، إذ يسلك الموظفون طرقا خطرة بسبب القصف الإسرائيلي، موضحا أن أكثر من 60% من سكان البلدة لجأوا إلى مناطق أكثر أمانا.

وأفاد مدير المستشفى للصحيفة أنه في حالة اندلاع حرب واسعة النطاق، فإن مستشفى مرجعيون، القريب من الحدود، يستطيع استقبال الجرحى والمصابين لمدة شهر. وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزّعت الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المولدات.

ويعتبر الحد الأدنى من الأدوية والمستلزمات الطبية أولوية بالنسبة لخلية الطوارئ التي فعّلها وزير الصحة فراس أبيض.