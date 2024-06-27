تايوان ترصد 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

رصدت تايوان، اليوم الخميس، 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّها رصدت حول الجزيرة في الجو والبحر 35 طائرة و7 سفن حربية صينية.

وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي واعتبرته بكين بمثابة "اعتراف باستقلال تايوان".

ومنذ تولّى لاي مهام منصبة حشدت الصين مراراً سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.