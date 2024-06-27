تايوان ترصد 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة
رصدت تايوان، اليوم الخميس، 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، بحسب "فرانس برس".
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّها رصدت حول الجزيرة في الجو والبحر 35 طائرة و7 سفن حربية صينية.
وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي واعتبرته بكين بمثابة "اعتراف باستقلال تايوان".
ومنذ تولّى لاي مهام منصبة حشدت الصين مراراً سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.
وأعلن الجيش التايواني، الإثنين، أنّه رصد 23 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.
وقال لاي الذي تعتبره الصين "انفصالياً خطراً" إنّه ليس من الضروري أن تعلن تايوان رسمياً استقلالها لأنّها "مستقلّة بالفعل".
وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ العام 1949 عندما فرّ القوميون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال حرب أهلية شهدها برّ الصين الرئيسي.
ومنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ستستردّه حتى وإن تطلّب الأمر استخدام القوة.