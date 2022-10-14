بوتين: الإمارات مستعدة لدور الوساطة في الأزمة مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات أبدت استعدادها للعب دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الروسي خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد "يقوم بدور الوساطة بما في ذلك الأمور الإنسانية وهذا ليس دون نتائج".

ووجه بوتين الشكر لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد على جهوده.

وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا ولكن الأخيرة لا تريد".

وتابع: "لا نريد تدمير أوكرانيا ولا نسعى إلى ذلك".

وأجرى الشيخ محمد بن زايد، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات مع نظيره الروسي في مدينة سان بطرسبرغ.