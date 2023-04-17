تصاعد حدة المعارك بالخرطوم في اليوم الثالث من المواجهات

استيقظ سكان العاصمة السودانية الخرطوم ، اليوم الاثنين ، على أصوات القصف المدفعي والطائرات الحربية ، فيما تصاعدت حدة القتال العنيف لليوم الثالث بينما وصل عدد القتلى إلى ما يقرب من 100 شخص ومئات الجرحى.

وقال شهود عيان في الخرطوم إنهم سمعوا قذائف هاون وقذائف مدفعية في الساعات الأولى من صباح اليوم ، مع اشتداد القتال بعد صلاة الفجر في اتجاه مطار الخرطوم الدولي ومواقع عسكرية بالمدينة.

واستخدم الطيران بكثافة في المواجهات.

وفي شمال الخرطوم ، اندلعت اشتباكات ومعارك شوارع فجر اليوم الاثنين ، مما دفع السكان إلى البدء في إجلاء النساء والأطفال من المنطقة ، حسبما كتب ناشطون على فيسبوك. وفي جنوبي العاصمة ، أفاد سكان أن جدران منازلهم اهتزت من جراء الانفجارات.

ونقلت شبكة سي أن أن عن أحد السكان قوله إنهم "محاصرون داخل منازلهم مع القليل من الحماية أو بدون حماية على الإطلاق... كل ما نسمعه هو انفجار مستمر تلو الآخر. وحيث لا نعرف ما يحدث بالضبط ، ولكن يبدو أنه فوق رؤوسنا مباشرة ".