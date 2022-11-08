خلال تجمع انتخابي: ترامب يصف نانسي بيلوسي بـ "الحيوانة"
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بـ"الحيوانة" خلال تجمع انتخابي لانتخابات الكونغرس، الاثنين.
وقال ترامب وسط تجمع حاشد لأنصار الحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، في معرض حديثه عن جرائم عصابة MS-13 "قالت نانسي بيلوسي من فضلك لا تسمّهم حيوانات، فهم بشر. قلت لا، إنهم حيوانات. بالطبع، أعتقد أنها (بيلوسي) حيوان أيضًا، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة".
كانت بيلوسي هاجمت ترامب قبل نحو أسبوعين واصفة إياه بأنه جبان للغاية وليس رجلًا بما يكفي.
وقالت رئيسة مجلس النواب خلال لقاء تلفزيوني إن ترامب جبان للغاية، لينفّذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول (الكونغرس).
وتابعت (إم.إس.إن.بي.سي) "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم".