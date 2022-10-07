شركات الروبوتات تخشى من تسليح منتجاتها بشكل منفلت

حذرت العديد من شركات الروبوتات في العالم، ومن بينها "بوسطن ديناميكس"، من استخدام منتجاتها للأغراض العسكرية ودعت الشركات الأخرى في القطاع إلى أن تتخذ هذا الموقف.

ولفت تقرير نشره موقع قناة "bfmtv"، إلى أنّ شركات تصنيع الروبوتات باتت تشعر بالقلق من "عسكرة" منتجاتها، وهي تخشى بشكل خاص من تزايد إمكانية الوصول إلى الروبوتات وربط الأسلحة بها من قبل أشخاص غير مؤهلين في هذا المجال، وفق تقديرها.

وأوضح التقرير أنّ الروبوتات اقتحمت المجال العسكري منذ فترة طويلة لكن نشر هذه المنتجات جعلها في متناول جمهور أوسع.

وحذرت شركة "بوسطن ديناميكس" و 5 شركات أخرى في رسالة مشتركة، من مخاوفها بشأن إساءة استخدام منتجاتها وتداعيات ذلك على ثقة الجمهور في الروبوتات، وفق ما نقله التقرير.

وتشير الرسالة أولًا إلى أن الروبوتات أصبحت في متناول عامة الناس وأن هذه الشركات باتت تبدي قلقًا بالغًا بشأن "سوء الاستخدام".

وتوضح شركة "بوسطن ديناميكس" أن الأشخاص غير الموثوق بهم يمكنهم استخدام هذه الروبوتات لانتهاك الحقوق المدنية أو لتهديد الآخرين أو إلحاق الأذى بهم أو ترهيبهم، مشيرة إلى أنّ "الأسلحة مجال يثير قلقًا خاصًا ويثير مخاطر جديدة وأضرارًا وقضايا أخلاقية خطيرة" وفق تعبيرها.

وتشير الرسالة أيضًا إلى أن الاستخدامات المسلحة للروبوتات من قبل أشخاص غير أكفاء ولا يحسنون مهارة استخدامها ستضر بثقة الجمهور في التكنولوجيا، مضيفة: "نشعر الآن بإلحاح متجدد في ضوء القلق العام المتزايد خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي تسبب فيه عدد قليل من الأشخاص الذين من الواضح أنهم أعلنوا عن ممارساتهم المؤقتة لتسليح الروبوتات المتاحة تجاريًا".

ويوضح التقرير أنه بعبارات ملموسة تتعهد الشركات بمراقبة استخدامات عملائها للروبوتات عن كثب واستكشاف الحلول الممكنة التي يمكن أن تخفف أو تقلل من هذه المخاطر. وفي هذا السياق دعت "بوسطن ديناميكس" شركات الروبوتات الأخرى إلى أن تفعل الشيء نفسه.

وتعمل القوى الكبرى على توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمة العسكرية، وفي آخر نسخة لمنتدى "الجيش 2022" في روسيا قبل أسابيع كشف المصمّمون الروس عن روبوت على هيئة كلب يمكن استخدامه في الإنقاذ والاستطلاع والمهام العسكرية.

وقال ممثلو شركة "أنتلكت ماشين" الروسية التي تعمل في مجالات تطوير الروبوتات والأسلحة والذكاء الاصطناعي "إن الروبوت الجديد يمكن الاعتماد عليه في الأغراض المدنية، كمهمات الإنقاذ والاستطلاع في مناطق الكوارث، وتوصيل المساعدات والأدوية لتلك المناطق، وفي الوقت نفسه يمكن استعماله أيضًا للأغراض العسكرية، فهو قادر على إطلاق النيران وتحديد الأهداف، ويمكن استعماله في مهمات الاستطلاع والدوريات، وفي عمليات نقل الأسلحة والذخيرة.