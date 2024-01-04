بعد خطابه الأخير.. نصرالله "يغسل يديه" من حماس

اعتبر محللون سياسيون أن الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، "غسل يديه" من حليفته حركة حماس بعد خطاب ألقاه، أمس الأربعاء، وقالوا إنه خيب آمال الفصائل الفلسطينية في غزة.

وكان الآلاف من مؤيدي ميليشيا حزب الله، ينتظرون معرفة موقف نصرالله من اغتيال القيادي الكبير في حماس، صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية على بيروت، خصوصًا بعد تهديد نصرالله مسبقًا بعدم السكوت على أي عمليات اغتيال تنفذها إسرائيل على الأراضي اللبنانية.

نموذج سليماني

وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أمين بشير، لـ"إرم نيوز" إن "نصرالله بدأ حديثه بنموذج قاسم سليماني الذي اعتبره فريدا من نوعه، بأن كل حركة مقاومة لديها اكتفاء ذاتي وحرية التصرف بقراراتها".

واعتبر بشير أن "هذا الحديث يأتي ليغسل حسن نصرالله يديه ويدي إيران من طوفان الأقصى، ويقول إنها حرب وساحة حماس لوحدها".