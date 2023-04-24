معارك السودان تُحوّل مستشفيات الخرطوم إلى "مدافن مفتوحة"

فوجئ الشاب إبراهيم محمد عندما أدرك أن الشخص الذي يتلقى العلاج إلى جانبه في أحد مستشفيات الخرطوم، بات جثة هامدة، لكن ضراوة المعارك في العاصمة السودانية حالت لأيام دون نقل جثمانه.

كان ذلك في الـ15 من نيسان/ أبريل، يوم أفاق السودانيون على أصوات اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

حوّلت هذه المعارك _التي لم تفلح معها محاولات التهدئة_ الخرطومَ ومدنًا أخرى، إلى ميادين حرب مفتوحة، وأعاقت تقديم الرعاية الصحية وعمل الأطباء، ووضعتهم تحت ضغوط إضافية في بلد عانى من النزاعات والعقوبات على مدى عقود.

وفي العاصمة الخرطوم التي يقطنها زهاء خمسة ملايين نسمة، يروي أطباء ومرضى قصصًا مروّعة عن وضع مستشفيات باتت عاجزة عن إنجاز أحد أبسط المبادئ الإنسانية والدينية: إكرام الميت دفنه.

كان محمد (25 عامًا) يتلقى العلاج من سرطان الدم في مستشفى الخرطوم التعليمي، وفق والده إبراهيم (62 عامًا) الذي كان يعوده باستمرار.

ويقول الوالد: "بسبب القتال العنيف، لم يتم نقل الشخص المتوفى ليتم دفنه، بعد وفاته في الـ15 من نيسان/ أبريل.