استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك، لكنه قال إن "جنوده تعرضوا لهجوم خلال الليل عندما توقفت مركبتان عسكريتان خارج بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل، فردوا بالذخيرة الحية".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن أن المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر، أسفرت عن "ارتقاء شهيد يدعى مفيد اخليل، وإصابة 22 مواطنا بينها 9 بالرصاص الحي و5 إصابات بالرصاص المطاطي".