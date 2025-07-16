"نباد بدم بارد".. الرئاسة الروحية للدروز تناشد العالم التدخل لإنقاذ السويداء

ناشدت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، اليوم الأربعاء، قادة العالم إنقاذ مدينة السويداء التي "تُباد وتُقتل بدم بارد"، بحسب بيان للرئاسة.

وقالت الرئاسة في بيان على منصة فيسبوك: "نناشد العالم الحر، وكل القوى الفاعلة فيه، ونتوجّه بندائنا إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب، ودولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وجلالة الملك عبد الله الثاني، وكل من يملك صوتًا وتأثيرًا في هذا العالم… أنقذوا السويداء".

"نباد بدم بارد"

وأضاف البيان أن "أهلنا يُبادون، ويُقتلون بدمٍ بارد، لا يُفرّق القاتل بين صغير أو كبير، بين امرأة أو طفل، بين طبيب أو شيخ… ويدمّرون الكنائس ودور العبادة".

وانتقد البيان الصمت العالمي، قائلًا: "إنها مجازر تُرتكب على مرأى من العالم، ولا زال الصمت قاتلًا. وإننا نحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الوقوف عند مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لإيقاف هذه المجازر الممنهجة والمنظمة".

ودعا البيان: "أهلنا السنة أن يقفوا موقفًا واضحًا تجاه ما يحصل من إخوانهم السوريين"، مضيفًا: "لم نكن يومًا أعداء أو خصومًا، ولم نعد قادرين على التعايش مع نظامٍ لا يعرف من الحكم إلا الحديد والنار، ومن السلطة إلا البطش والتنكيل".

وأردف بيان الرئاسة الروحية للموحدين الدروز: "نداؤنا لكم ليس سياسيًا، بل إنسانيًا وأخلاقيًا قبل فوات الأوان. أنقذوا شعبًا يُقتل لمجرد أنه طالب بالحياة والكرامة".