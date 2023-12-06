خبيران يتحدثان لإرم نيوز عن مخطط الجيش الإسرائيلي لخانيونس وما بعدها ‎

يضيف قاعود في حديث خاص لـ"إرم نيوز": أنه بعد تدمير أكثر من 50% من مباني شمال وادي غزة وبعد عملية برية طاحنة واقتحام للمستشفيات واجتياح بري للمحافظتين من جميع المحاور، انتقل الجيش الإسرائيلي للعمل في المنطقة الآمنة.

أربعة أقسام

وقال إنه الجيش الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية البرية في محافظة خانيونس بشكل عنيف وبقصف جوي وبري غير مسبوق وهي التي كانت تأوي مئات آلاف النازحين، فضلًا عن سكان المحافظة المقيمين، الأمر الذي قسّم القطاع إلى أربعة أقسام منفصلين بحواجز إسرائيلية عسكرية.

وتابع قاعود بالقول: القسم الأول ويضم محافظتي غزة وشمال غزة يفصلها عن المحافظة الوسطى حاجز عسكري على محور "نتساريم"، والقسم الثاني يضم المحافظة الوسطى التي تضم عددا من المخيمات يفصلها عن محافظة خانيونس حاجز عسكري بالقرب من منطقة المطاحن، فيما القسم الثالث هو محافظة خانيونس، وهي مفصولة عن القسم الرابع والذي يضم محافظة رفح.

إعدام ممنهج لكل مظاهر الحياة

من جهته، قال الخبير في الشؤون العسكرية د. رائد موسى إن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج على إعدام كل سبل ومظاهر الحياة في قطاع غزة وقد بدأ بتدمير شمال غزة ومدينة غزة والآن يستكمل تدمير جنوبه كي لا يبقي فيه ما يمكن أن يساعد أهله على البقاء والاستمرار بحياتهم داخل القطاع".