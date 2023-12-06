خبيران يتحدثان لإرم نيوز عن مخطط الجيش الإسرائيلي لخانيونس وما بعدها
مع بدء العملية البرية على محافظة خانيونس واشتداد الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس والفصائل الفلسطينية العسكرية الأخرى، بدأت عملية تهجير جديدة لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين باتجاهين؛ بعضهم باتجاه مدينة رفح والبعض الآخر باتجاه المحافظة الوسطى، في رسم خارطة جديدة لشكل القطاع بعد تقسيمه لعدة مناطق وفصله بالحواجز العسكرية.
ويقول الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود: "بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بفصل قطاع غزة إلى قسمين؛ قسم ادّعى أنه آمن ويتمثل بجنوب وادي غزة متمثلًا في محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح، وقسم طلب من سكانه الخروج فورًا وهو شمال وادي غزة ويضم محافظتي غزة وشمال غزة".
يضيف قاعود في حديث خاص لـ"إرم نيوز": أنه بعد تدمير أكثر من 50% من مباني شمال وادي غزة وبعد عملية برية طاحنة واقتحام للمستشفيات واجتياح بري للمحافظتين من جميع المحاور، انتقل الجيش الإسرائيلي للعمل في المنطقة الآمنة.
أربعة أقسام
وقال إنه الجيش الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية البرية في محافظة خانيونس بشكل عنيف وبقصف جوي وبري غير مسبوق وهي التي كانت تأوي مئات آلاف النازحين، فضلًا عن سكان المحافظة المقيمين، الأمر الذي قسّم القطاع إلى أربعة أقسام منفصلين بحواجز إسرائيلية عسكرية.
وتابع قاعود بالقول: القسم الأول ويضم محافظتي غزة وشمال غزة يفصلها عن المحافظة الوسطى حاجز عسكري على محور "نتساريم"، والقسم الثاني يضم المحافظة الوسطى التي تضم عددا من المخيمات يفصلها عن محافظة خانيونس حاجز عسكري بالقرب من منطقة المطاحن، فيما القسم الثالث هو محافظة خانيونس، وهي مفصولة عن القسم الرابع والذي يضم محافظة رفح.
إعدام ممنهج لكل مظاهر الحياة
من جهته، قال الخبير في الشؤون العسكرية د. رائد موسى إن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج على إعدام كل سبل ومظاهر الحياة في قطاع غزة وقد بدأ بتدمير شمال غزة ومدينة غزة والآن يستكمل تدمير جنوبه كي لا يبقي فيه ما يمكن أن يساعد أهله على البقاء والاستمرار بحياتهم داخل القطاع".
وأضاف موسى في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن استمرار العمليات الحربية سيؤدي إلى دمار شامل في العمران والمرافق والبيئة والحياة البشرية في كل قطاع غزة، و"هذا ما كان يمكن أن يتم بدون دعم وغطاء دولي كبير متمثل بدعم الولايات المتحدة وحلفائها وصمت الدول الصديقة للشعب الفلسطيني، على الرغم من أن الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل يهدف بالأساس للهيمنة على الدول الشقيقة والصديقة المحيطة بفلسطين" وفقا لقوله.
وأشار الخبير العسكري إلى أن العمليات البرية التي أعقبت عمليات القصف الجوي قسمت القطاع إلى وحدات منفصلة عن بعضها من أجل قطع الإمدادات وأيضا قطع التواصل بين الأجنحة العسكرية في الميدان بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف العسكرية على الأرض، فضلًا عن تكثيف الرصد الاستخباري عبر المسيرات التي تراقب أي تحرك غريب بين هذه الوحدات المنفصلة.
"خلاص إسرائيل"
وبيّن موسى أن العملية البرية على محافظة خانيونس جاءت عقب معركة إعلامية وأمنية جعلت من دخول خانيونس باعتباره خلاصا لإسرائيل مصدرة تقارير أمنية بأن جميع قيادات حركة حماس العسكريين يتواجدون داخل أنفاق أسفل محافظة خانيونس وهذا مبرر مسبق لما سيقوم به الجيش الإسرائيلي من قصف عنيف ومتواصل سيطال المدنيين داخل بيوتهم.
وأكد أن ما فعله الجيش الإسرائيلي في محافظتي غزة وشمال غزة ويفعله الآن في محافظة خانيونس سيفعله مستقبلًا وبوتيرة أسرع وأعنف في المحافظة الوسطى وفي محافظة رفح، بهدف اكتمال تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة بالقضاء على قيادة حركة حماس والقضاء على حماس سلطويًا وعسكريًا ومن ثم العودة إلى محاور التمركز على الحواجز العسكرية وإعادة تموضع قواتها كقوة أمر واقع واحتلال من جديد.