بعد 3 دول أوروبية.. حكومة سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين
أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب أن حكومته أقرت الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، الخطوة ذاتها.
وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".
ووصف الخطوة بأنها "رسالة السلام"، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وبُعيد تصريحات جولوب، قالت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش إن التصويت على قرار الحكومة سيُجرى يوم الثلاثاء المقبل.
ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أيضًا على قرار الحكومة ليصبح نافذًا.
ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا، والاتحاد الأوروبي، أمام مقرها وسط ليوبليانا.
وكانت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، أعلنت، رسميًا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يوم أمس، وهو ما أثار ردَّ فعل غاضبًا من إسرائيل.
ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف: السويد، وقبرص، والمجر، وجمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا، ورومانيا، وبلغاريا، بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ الخطوة نفسها قريبًا.
وقالت بريطانيا، وأستراليا، إنهما تدرسان الاعتراف أيضًا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبًا الآن.