بعد 3 دول أوروبية.. حكومة سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب أن حكومته أقرت الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، الخطوة ذاتها.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

ووصف الخطوة بأنها "رسالة السلام"، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وبُعيد تصريحات جولوب، قالت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش إن التصويت على قرار الحكومة سيُجرى يوم الثلاثاء المقبل.