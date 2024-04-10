حزب جزائري مقرب من السلطة يدعو تبون لعدم الترشح لولاية ثانية

دعا رئيس حزب سياسي مقرب من السلطة في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون، إلى إعلان عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، عارضًا تساؤلات عما إذا كان استمراره في الحكم مفيدًا لإحداث التغيير المنشود.

وفي تصريحات مفاجئة، قال رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان إن تبون قام بأفضل ما لديه خلال الولاية الأولى وسيكون الجزائريون شاكرين له، مضيفًا: "لكن هناك احتمالاً كبيرًا، أن تتحول الولاية الثانية إلى فشل مؤلم، وسيكون على حد سواء مؤلمًا بالنسبة له وللبلاد".

ويدرك جيلالي سفيان الذي استقبله قبل أسابيع تبون في قصر الرئاسة، تبعات اتخاذ موقفه، لكنه يرى أن الرئيس سيربح كثيرًا من التنازل عن العهدة الثانية.

واعتبر جيلالي في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" المحلي أن الرئيس في حال اتخذ هذا القرار (التنازل عن الترشح) سيضع اسمه في تاريخ الجزائر، داعيًا إياه بأن "يتأمل التحديات التي تنتظر البلاد وأن يستجوب ضميره حول أفضل خدمة يمكنه تقديمها للبلاد".