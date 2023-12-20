إذاعة أمريكية: إسرائيل وميليشيا حزب الله تتجنبان الحرب الشاملة

ذكرت إذاعة "NPR" الأمريكية، أن الهجمات المتبادلة الأخيرة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية اقتصرت إلى حد كبير على منطقة ضيقة.

وقالت الإذاعة إن ذلك يأتي في ظل بروز مؤشرات بأن إسرائيل وميليشيا حزب الله وإيران تفضل تجنب الحرب الشاملة، وتتقبل رسائل التهدئة التي تتبادلها من خلال قوات (اليونيفيل) التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأكدت الإذاعة الأمريكية أن ميليشيا حزب الله تعتزم الحفاظ على وتيرة عملياتها العسكرية التي تستهدف شمال إسرائيل، لإظهار التزامها بالمقاومة، والتضامن مع الفلسطينيين، مع الحرص على عدم التورط بحرب واسعة النطاق.

ورأت أن إيران أيضا تلعب دورا مهما في تجنب الحرب الشاملة بالنظر إلى رغبتها في حماية اتفاق المصالحة التاريخي مع السعودية؛ إذ تعتبر طهران إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض، خطوة مهمة للتغلب على عزلتها الدولية.

ورغم تردد الأطراف المعنية بالتصعيد إلى حرب واسعة، وفق الإذاعة، فإن الشرارة لمثل هذه الحرب ربما تكون محاولات إسرائيل إبعاد قوات ميليشيا حزب الله من مناطق الحدود بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الصادر عام 2006، حيث أشارت إسرائيل إلى استعدادها للجوء إلى القوة العسكرية من أجل تنفيذ ما تضمنه القرار الأممي.

المصدر: إذاعة "NPR" الأمريكية