الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

إرم نيوز

رحبت دولة الإمارات بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان إعلانا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وأعربت عن أملها في أن يكون خطوة نحو اتفاق شامل ودائم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على "جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أثمرت توقيع هذه الهدنة لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ويمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة".

الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان
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وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن "تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار".

الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان
ترحيب سوداني واسع بالهدنة
الإمارات

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