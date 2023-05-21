الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

رحبت دولة الإمارات بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان إعلانا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وأعربت عن أملها في أن يكون خطوة نحو اتفاق شامل ودائم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على "جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أثمرت توقيع هذه الهدنة لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ويمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة".