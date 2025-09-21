نتنياهو: رد إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من أمريكا
logo
العالم العربي

نزع السلاح وسلامة الدروز.. نتنياهو يكشف تفاصيل مناقشات اتفاق أمني مع سوريا

نزع السلاح وسلامة الدروز.. نتنياهو يكشف تفاصيل مناقشات اتفاق أمني مع سوريا
مركبة عسكرية إسرائيلية تعبر سياج المنطقة العازلة مع سورياالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تجري مناقشات بشأن اتفاق أمني مع الجانب السوري، يهدف إلى ضمان سلامة الدروز في جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تشمل ترتيبات محتملة لنزع السلاح في تلك المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها الأحد، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لا تتنازل عن المنطقة العازلة في هضبة الجولان، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن وجود أي نية إسرائيلية للتخلي عنها.

وقال نتنياهو: "نحن نناقش اتفاقًا أمنيًا يضمن سلامة إخواننا من الدروز في جنوب سوريا، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا لا نتنازل عن المنطقة العازلة في الجولان".

أخبار ذات علاقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو: تقدم في المحادثات مع سوريا والاتفاق "ما زال بعيدا"

 وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في الجنوب السوري، وتزايد المخاوف من تداعيات أمنية قد تطال الحدود مع إسرائيل، في وقت تتابع فيه تل أبيب عن كثب التطورات الميدانية والسياسية على الجانب السوري.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC