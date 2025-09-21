نزع السلاح وسلامة الدروز.. نتنياهو يكشف تفاصيل مناقشات اتفاق أمني مع سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تجري مناقشات بشأن اتفاق أمني مع الجانب السوري، يهدف إلى ضمان سلامة الدروز في جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تشمل ترتيبات محتملة لنزع السلاح في تلك المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها الأحد، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لا تتنازل عن المنطقة العازلة في هضبة الجولان، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن وجود أي نية إسرائيلية للتخلي عنها.

وقال نتنياهو: "نحن نناقش اتفاقًا أمنيًا يضمن سلامة إخواننا من الدروز في جنوب سوريا، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا لا نتنازل عن المنطقة العازلة في الجولان".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في الجنوب السوري، وتزايد المخاوف من تداعيات أمنية قد تطال الحدود مع إسرائيل، في وقت تتابع فيه تل أبيب عن كثب التطورات الميدانية والسياسية على الجانب السوري.