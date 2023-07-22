بعد اقتحام سفارة السويد.. العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية

قالت الحكومة العراقية اليوم السبت، إنها لن تسمح بتكرار ما حدث من اقتحام للسفارة السويدية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية بعد يوم من اقتحام مئات المحتجين لسفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم وسماح الحكومة السويدية بمثل هذه الأعمال.

وقالت الوزارة في بيانها: "تؤكد وزارة الخارجية الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات".

وأضافت: "ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد عمل لا يمكن السماح بتكراره... أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".