بعد إقالات وتعيينات البرهان.. هل يشكل "الدعم السريع" حكومة موازية؟

هل تفتح خطوة التعديل الوزاري في حكومة السودان الباب أمام قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية؟ سؤال يبرز بعد الخطوة التي اتخذها قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، بإقالة وتعيين وزراء وولاة، بينما دخلت المواجهات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في البلاد شهرها الثامن.

وكان قائد "الدعم السريع"، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد هدد بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قواته، حال إعلان حكومة من طرف الجيش السوداني.

إقالات وتعيينات

وأصدر البرهان قرارات أقال بموجبها وزراء: الداخلية، العدل، الشؤون الدينية والأوقاف، والصناعة، كما عيّن تسمية وزراء آخرين في تلك المواقع، كما أصدر قرارًا باعتماد قرار لمجلس الوزراء يقضي بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات، وتعيين آخرين في مواقعهم، شمل ولايات: الجزيرة، كسلا، الشمالية، غرب كردفان، وسط دارفور، وجنوب دارفور.

حكومة جديدة

ورأى مراقبون أن تلك الإقالات والتعيينات تُعد بمنزلة تشكيل حكومة جديدة، مشيرين إلى إعلان سابق عن حكومة جديدة تراجع عنها بسبب التهديد بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".