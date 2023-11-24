بعد إقالات وتعيينات البرهان.. هل يشكل "الدعم السريع" حكومة موازية؟
هل تفتح خطوة التعديل الوزاري في حكومة السودان الباب أمام قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية؟ سؤال يبرز بعد الخطوة التي اتخذها قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، بإقالة وتعيين وزراء وولاة، بينما دخلت المواجهات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في البلاد شهرها الثامن.
وكان قائد "الدعم السريع"، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد هدد بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قواته، حال إعلان حكومة من طرف الجيش السوداني.
إقالات وتعيينات
وأصدر البرهان قرارات أقال بموجبها وزراء: الداخلية، العدل، الشؤون الدينية والأوقاف، والصناعة، كما عيّن تسمية وزراء آخرين في تلك المواقع، كما أصدر قرارًا باعتماد قرار لمجلس الوزراء يقضي بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات، وتعيين آخرين في مواقعهم، شمل ولايات: الجزيرة، كسلا، الشمالية، غرب كردفان، وسط دارفور، وجنوب دارفور.
حكومة جديدة
ورأى مراقبون أن تلك الإقالات والتعيينات تُعد بمنزلة تشكيل حكومة جديدة، مشيرين إلى إعلان سابق عن حكومة جديدة تراجع عنها بسبب التهديد بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
تجاهل دعوات
ويرى القيادي في "ائتلاف الحرية والتغيير"، بشرى الصائم، أن "قوات الدعم السريع شرعت بالفعل بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها"، مدللًا على ذلك بالأحاديث التي أطلقها نائب قائد "الدعم السريع"، عبدالرحيم دقلو، ومطالبته قيادات المناطق الواقعة تحت سيطرة قواته بتكوين مجالس واختيار قادة يتولون مسؤوليات مهام تصريف المنطقة، وأضاف: "ستكون في البلاد حكومتان".
وقال الصائم لـ"إرم نيوز" إن البرهان أصرَّ على إجراء تعديلات على الحكومة المكلفة، وتجاهل دعوات اختيار حكومة مدنية من التكنوقراط الوطنيين، للعمل على إيقاف الحرب، ومتابعة القضايا الإنسانية وإعادة الإعمار، لافتًا إلى أن "أغلب من تولوا مسؤوليات التكليف من عناصر حزب البشير -المؤتمر الوطني-".
تحذير حميدتي
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، حذّر قائد قوات الدعم السريع، المعروف بـ"حميدتي"، من تعيين حكومة من العاصمة البديلة بورتسودان شرق البلاد، التي استقر فيها البرهان عقب خروجه من القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
ولفت "دقلو" إلى خطورة تشكيل حكومة، مؤكدًا أنه سيشكل حكومة في مناطق سيطرة "الدعم السريع" في حال شكل الطرف الآخر حكومة من بورتسودان.
غياب الحلول
وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم فضل لـ"إرم نيوز" إن "الدعم السريع" تعمل على تشكيل حكومة في العاصمة الخرطوم، يسيطر عليها بواجهات من ائتلاف الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع يمكن أن تشكل حكومة في دارفور.
وأضاف فضل أن إعلان "الدعم السريع" حكومة موازية يتوقف على سير العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع غياب أي أفق لحل قريب أو وقف لإطلاق النار.
إرادة الشعب
وبحسب القيادي في الحزب الشيوعي، علي سعيد، فإن ما يصدر من قرارات، هو "خارج إرادة قواعد الشعب صاحب المصلحة في الثورة وإنجاز مهامها".
وقال سعيد لـ"إرم نيوز" إن "ذلك لعب لإلهاء الشعب، وإطالة أمد الحرب، بهدف تشتيت شمل الشعب السوداني وكسر إرادته".
إعلان سيطرة
وأعلنت قوات الدعم السريع، الثلاثاء الماضي، سيطرتها على مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، لتصبح رابع ولايات الإقليم الخمس التي تقع تحت قبضة "الدعم السريع".
وكانت القوات أعلنت، الإثنين الماضي، بسط سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية التابعة للجيش جنوب الخرطوم، وذلك بعد معارك طاحنة امتدت إلى 10 أيام متتالية.
وتؤكد "الدعم السريع" سيطرتها على 95% من ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث: الخرطوم، بحري، أم درمان.
انفصال جديد
ويصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، محمد بدرالدين، تشكيل حكومة من قبل البرهان بأنه "فعل خاطئ سيقود إلى تأجيج الحرب، وتعقيد التوصل إلى اتفاق".
ويضيف بدرالدين في حديث لـ"إرم نيوز" أن هذه الخطوة هي لتعطيل محادثات جدة، والتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.