وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن للمرة الأولى
يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين إلى العاصمة الاردنية عمان في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه في أواخر آب/أغسطس 2021، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".
وحسب الوكالة فإن "الوزير سيشارك بمؤتمر بغداد الثاني في العاصمة الأردنية عمان".
وقالت إنه "بعد عقد الاجتماع في بغداد خلال آب/ أغسطس العام الماضي، تستضيف عمان اجتماعا إقليميا بشأن العراق ستبدأ أعماله الثلاثاء كما يفترض أن تشارك في هذا الاجتماع تركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية".
وبعد ستة عشر شهراً من انعقاد الاجتماع الأول لـ "مؤتمر التعاون والشراكة" في بغداد، من المقرر أن تنعقد الدورة الثانية لهذا الاجتماع في عمان الثلاثاء.
وكان السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، رجح أن يعقد لقاءاً ثنائياً بين ممثلي إيران والسعودية خلال قمة إقليمية في عمان،
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، السبت، عن أماني خلال لقائه مع مجموعة من الصحافيين اللبنانيين في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، قوله إن "قمة إقليمية حول العراق ستُعقد بعمان في 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وقد تشهد لقاءً ثنائياً بين ممثلي إيران والسعودية، وتكون منطلقاً لعودة المحادثات الثنائية".