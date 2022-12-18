وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن للمرة الأولى

وبعد ستة عشر شهراً من انعقاد الاجتماع الأول لـ "مؤتمر التعاون والشراكة" في بغداد، من المقرر أن تنعقد الدورة الثانية لهذا الاجتماع في عمان الثلاثاء.

وكان السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، رجح أن يعقد لقاءاً ثنائياً بين ممثلي إيران والسعودية خلال قمة إقليمية في عمان،

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، السبت، عن أماني خلال لقائه مع مجموعة من الصحافيين اللبنانيين في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، قوله إن "قمة إقليمية حول العراق ستُعقد بعمان في 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وقد تشهد لقاءً ثنائياً بين ممثلي إيران والسعودية، وتكون منطلقاً لعودة المحادثات الثنائية".