مصادر أمنية: لا بوادر على تحقيق انفراجة بين حماس وإسرائيل
أكدت مصادر أمنية مصرية، الخميس، تعقد المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بحسب مصادر أمنية مصرية.
وقالت المصادر الأمنية إنه لا توجد بوادر على تحقيق انفراجة بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق باتفاق التهدئة في غزة المأمول، وفق "رويترز".
وكان سامح شكري وزير خارجية مصر قد أكد، في اجتماع مع بريت ماكجورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن القاهرة ستواصل تكثيف جهودها لوقف حرب إسرائيل على غزة.
وأكد الجانبان المصري والأمريكي أهمية قيام إسرائيل وحماس بإتمام الاتفاق في أسرع وقت، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع.
من جهته، أكد ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حركة حماس لم تقدم حتى الآن ردها للوسطاء على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار.
وأكد أن الحركة ما تزال تدرس المقترح، لافتاً إلى أن وساطة قطر ومصر وأمريكا ما تزال مستمرة، داعياً إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة في ظل حساسية المفاوضات حالياً.