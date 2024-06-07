مصادر أمنية: لا بوادر على تحقيق انفراجة بين حماس وإسرائيل

أكدت مصادر أمنية مصرية، الخميس، تعقد المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بحسب مصادر أمنية مصرية.

وقالت المصادر الأمنية إنه لا توجد بوادر على تحقيق انفراجة بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق باتفاق التهدئة في غزة المأمول، وفق "رويترز".