هاريس تكشف الخطوط العريضة للخطة الأمريكية لما بعد حماس
كشفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
وأكدت هاريس في تصريحات للصحفيين ضرورة "تعزيز القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لتتولى في نهاية المطاف المسؤوليات الأمنية في غزة"، مضيفة "يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية مقبولة لإسرائيل والشركاء الإقليميين".
وقالت هاريس إن "إسرائيل لديها هدف عسكري مشروع ضد حماس"، واستدركت "لكن يجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين"، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
ودعت هاريس إلى أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم للقطاع ما بعد الصراع، قائلة "يجب على المجتمع الدولي تخصيص موارد كبيرة لدعم التعافي القصير والطويل الأجل في غزة".
وأشارت إلى أن "حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين لا يزال الهدف الأساسي"، ونوهت إلى ضرورة أن " يتمتع الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بمستويات متساوية من الرخاء والحرية والأمن".
في وقت سابق اليوم السبت، قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي، بحثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أفكارًا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في قطاع غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم.
وعقد الاجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.
وقالت هاريس بحسب البيان إنه "لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به".
وذكر البيت الأبيض أن هاريس قالت للسيسي إن الولايات المتحدة لن تسمح "تحت أي ظرف" بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.
وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل غزة وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، حربا على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وجاءت الحرب رداً على هجوم مباغت لحماس على جنوب إسرائيل، خلف 1200 قتيل، إضافة لاحتجاز 240 شخصاً، بحسب الدولة العبرية.