هاريس تكشف الخطوط العريضة للخطة الأمريكية لما بعد حماس

كشفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وأكدت هاريس في تصريحات للصحفيين ضرورة "تعزيز القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لتتولى في نهاية المطاف المسؤوليات الأمنية في غزة"، مضيفة "يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية مقبولة لإسرائيل والشركاء الإقليميين".

وقالت هاريس إن "إسرائيل لديها هدف عسكري مشروع ضد حماس"، واستدركت "لكن يجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين"، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

ودعت هاريس إلى أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم للقطاع ما بعد الصراع، قائلة "يجب على المجتمع الدولي تخصيص موارد كبيرة لدعم التعافي القصير والطويل الأجل في غزة".