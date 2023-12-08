غضب إسرائيلي من تصريحات اشتية حول "الشريك الصغير".. ما القصة؟

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حول دور سياسي محتمل لحركة حماس كشريك للسلطة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علَّق، مساء اليوم الجمعة، على تصريحات اشتية، التي أدلى بها لشبكة بلومبرغ، وتحدث خلالها عن تعاون السلطة الفلسطينية مع واشنطن لبلورة خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وكان اشتية قد ذكر أن أفضل خيارات ما بعد الحرب هو أن تصبح حركة حماس "شريكًا صغيرًا" لمنظمة التحرير الفلسطينية وتساعد في إقامة دولة مستقلة جديدة، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وانتقد نتنياهو تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، وكتب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن مجرد طرح مقترح من هذا النوع من جانب السلطة الفلسطينية يؤشر على رجاحة سياساته الرافضة للاستعانة بها لإدارة غزة.