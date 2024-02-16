مقتل 7 عناصر من ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان

أعلنت ميليشيا "حزب الله" مقتل سبعة من عناصرها في جنوب لبنان، الخميس.

وأوضحت الميليشيا أن القتلى هم علي محمد الدبس من بلدة بلاط، وحسن إبراهيم عيسى من بلدة حومين التحتا، وحسين أحمد عقيل من بلدة الجبين، وحسين علي نور الدين من بلدة خربة سلم، وناصر أحمد سعد من بلدة عيتا الجبل، وعبد الكريم محمد علي سمحات من بلدة عيناثا، وعباس علي مهدي من بلدة العيشية.

فيما رد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن الدبس "قائد مركزي" في قوة الرضوان التابعة للحزب، واصفا عيسى بأنه نائبه، وأن عنصرا آخر قُتل معهما في الغارة التي شنتها طائرة مقاتلة على مبنى عسكري لحزب الله في مدينة النبطية.

وكانت ميليشيا حزب الله أعلنت عن مقتل ثلاثة عناصر آخرين في ضربات إسرائيلية أمس.