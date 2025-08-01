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العالم العربي

ويتكوف يصلي من أجل الرهائن ونهاية الحرب في غزة (صور)

ويتكوف يصلي من أجل الرهائن ونهاية الحرب في غزة (صور)
ستيفن ويتكوف في زيارة للحائط الغربيالمصدر: متداول
فريد كمال
فريد كمال
01 أغسطس 2025، 5:01 م

قال ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب زيارته للحائط الغربي، إنه صلّى من أجل الرهائن ونهاية الحرب، وذلك وفقًا لعدة وسائل إعلام عبرية.

وفي ختام زيارته، وضع مذكرة أدعية بين أحجار الحائط الغربي، ودوّن توقيعه في سجل الزوار، بحسب موقع "بحداري حريديم".

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وخلال الزيارة، حظي ويتكوف بترحيب حار من عشرات المصلين الذين تواجدوا في ساحة الحائط الغربي في ذلك الوقت، معبّرين عن امتنانهم لدعمه الكبير لإسرائيل.

كما قام المبعوث الأمريكي بجولة في المعرض الجديد الذي يحمل اسم "بوابة السماء"، والذي تم افتتاحه مؤخرًا أمام الجمهور، ويربط زوّار الحائط الغربي بالقصة التاريخية للشعب اليهودي والقدس عبر الأجيال، وفق تعبير "بحداري حريديم".

وكتب ويتكوف رسالة ووضعها في الحائط وقد كتب فيها، "السلام الروحي، شكرًا جزيلاً لكم على هذه الصلاة العميقة التي سأتذكرها دائمًا. أدعو الله أن يُفرج عن الرهائن!! وأن يضع نهاية للحرب".

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وأشار الموقع العبري إلى أن ويتكوف سار من فندقه إلى ساحة الحائط الغربي، حيث استُقبل من قبل حاخام الحائط الغربي والأماكن المقدسة، الحاخام شموئيل رابينوفيتش، الذي شكره على ما يقدّمه لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، زار مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط مركزًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، يديره "الصندوق الإنساني العالمي الأمريكي"، وكان برفقته السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

وقال ويتكوف: "قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة نتحقق من الوضع على الأرض، ونقيّم الأوضاع، واجتمعنا مع مؤسسة غوث الإنسان وهيئات أخرى؛ وكان الهدف من الزيارة تزويد الرئيس بفهم واضح للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة".

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