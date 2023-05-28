دعوة لحاكم إقليم دارفور بتسليح المواطنين تثير الجدل في السودان
أثارت دعوة لحاكم إقليم دارفورغرب السودان، مني اركو مناوي، اليوم الأحد، بتسليح المدنيين خصوصا أهل دارفور، لحماية ممتلكاتهم، جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
وقال مناوي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية؛ لذا أدعوا مواطنينا الكرام جميعاً "أهل دارفور" شيبا وشبابا، نساء ورجالا، أدعوهم لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع".
وتأتي دعوة مناوي بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع السودانية، التعبئة العامة وسط المواطنيين القادرين على حمل السلاح، لمواجهة قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إبراهيم الميرغني، على موقع "تويتر"، إن "الدعوة لتسليح المواطنين في هذا التوقيت، هي دعوة مفتوحة للحرب الأهلية الشاملة، ومحاولة لقطع الطريق على مسار جدة التفاوضي الذي يعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".
من جهته، قال القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير، طه عثمان إسحق، إن "دعوة مناوي بتسليح المواطنين لا تحقق الحماية للمواطنين بل ستدخل الإقليم في حرب أهلية على أساس إثني؛ لأن الإقليم لم يتعاف من جرح الحرب منذ 2003".
وقال على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن"حاكم إقليم دارفور إذا أراد ان يعلن دخوله في الصراع كطرف جديد، فليعلن ذلك دون جر السكان ودعوتهم لحمل السلاح وإدخال الإقليم في حرب أهلية، تعيده لوضع أسوأ من الوضع الذي عاشه منذ 2003".
وأضاف إسحق: "عليك أن تقوم بواجبك ودورك كحاكم للإقليم والتواصل مع قيادة طرفي الحرب، الجيش والدعم السريع لإيقاف الاقتتال في الإقليم ووضع آليات مشتركة لحماية المواطنين من التعدي وليس دعوة المواطنين لحمل السلاح".
وناشد إسحق سكان إقليم دارفور، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية، "بعدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات، ودعاهم لتعزيز وسائل وآليات التعايش والسلام الاجتماعي بين مكونات الإقليم".
كذلك كتب حسام أبوالفتاح، على "تويتر" معلقا على دعوة مناوي لتسليح المواطنين: "هذا عبث وتهرب من مسؤوليته كحاكم للإقليم، الرجل جاء باتفاق سلام بعد حرب أهلية أحرقت دارفور وشردت ساكنيها وهو يفترض به أن يكون أشد الناس علماً بما تفعله الحروب".
ودعا المواطنين إلى رفض الدعوة وألا يتسلح المدنيون، قائلا: "هذه دعوةٌ للحرب الأهلية الشاملة، يجب أن يقف العبث فوراً".