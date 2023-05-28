دعوة لحاكم إقليم دارفور بتسليح المواطنين تثير الجدل في السودان

أثارت دعوة لحاكم إقليم دارفورغرب السودان، مني اركو مناوي، اليوم الأحد، بتسليح المدنيين خصوصا أهل دارفور، لحماية ممتلكاتهم، جدلا واسعا في الأوساط السياسية.

وقال مناوي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية؛ لذا أدعوا مواطنينا الكرام جميعاً "أهل دارفور" شيبا وشبابا، نساء ورجالا، أدعوهم لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع".