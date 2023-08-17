بعد تعهدات حكومية بدفع "مستحقات".. لبنان يستعيد الكهرباء

أعلنت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني (برايم ساوث)، أنها أعادت مد المناطق اللبنانية بالكهرباء اعتبارا من عصر اليوم الخميس، بعد أن تعهد رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، بتسديد سبعة ملايين دولار للشركة.

ويقتضي تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي أعادت برايم ساوث بعده خدمات الكهرباء بأن يتم تسديد كامل المبلغ المستحق للشركة وقيمته 83 مليون دولار على دفعات تباعا.

وكان ميقاتي ترأس اجتماعا بهذا الخصوص حضره وزير المالية، يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحث خيارات تسديد المستحقات المترتبة لصالح شركة برايم ساوث.