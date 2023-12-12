السلطات الليبية تُعيد نحو ألف مهاجر إلى مصر ونيجيريا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة نحو 1000 مهاجر دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى مصر ونيجيريا.

وأفاد المسؤول بجهاز الهجرة غير الشرعية العميد محمد بريدعة لـ"فرانس برس" عن "رحلتين، الأولى عبر رحلة جوية لنقل مهاجرين غير شرعيين من طرابلس إلى نيجيريا، والمهاجرين (جنسيتهم مصرية) براً إلى منفذ امساعد البري" الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر.

وبلغ مجموع المهاجرين، الذين تم ترحيلهم 964، هم 664 مصريا و300 نيجيري، وفق بريدعة.

واصطف مئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال وهم يرتدون زيًا موحداً باللونين الأبيض والأسود، قبل نقلهم إلى قاعات ضخمة، حيث قدمت لهم المياه وبعض اللوازم الشخصية في حقائب صغيرة، ثم نقلوا في حافلات إلى مطار معيتيقة الدولي ومعبر امساعد البري.